Martedì 20 gennaio 2026, la programmazione televisiva italiana ha visto alcune variazioni nei risultati di ascolto. Su Rai e Mediaset, le principali trasmissioni della serata hanno ottenuto percentuali di ascolto che riflettono l’interesse del pubblico. Di seguito, un riepilogo dei dati di ascolto più recenti, con focus su due programmi:

Ieri sera, martedì 20 gennaio 2026, la programmazione televisiva italiana ha registrato risultati interessanti tra le principali reti. Su Rai1, Prima di Noi ha raccolto 2.131.000 spettatori, pari al 12,5% di share, confermandosi un’opzione solida per il pubblico della rete ammiraglia. Su Canale5, invece, il film Io Sono Farah ha conquistato 1.921.000 spettatori con uno share del 13,3%, segno di una competizione serrata tra le due principali emittenti. Prima serata: la sfida tra film e programmi di approfondimento. Su Rai2, il reality Boss in Incognito ha intrattenuto 1.004.000 spettatori, pari al 6,3% di share, mentre Il principe cerca moglie su Italia1 ha coinvolto 1. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV | Martedì 20 Gennaio 2026. Prima di Noi 12.5% Io Sono Farah 13.3%

Ascolti TV | Martedì 20 Gennaio 2026. Sfida tra poveri: Prima di Noi 12.5% (2,1 mln) vs Io Sono Farah 13.3% (1,9 mln)Martedì 20 gennaio 2026, la serata televisiva ha visto una sfida tra due programmi:

Leggi anche: Ascolti tv martedì 20 gennaio: Prima di noi, Io sono Farah, DiMartedì

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri martedì 13 gennaio chi ha vinto tra Zvanì, Io sono Farah, Bianca Berlinguer e DiMartedì; Stasera in TV: Film da vedere Martedì 20 Gennaio, in prima serata; Ascolti tv ieri (13 gennaio): battaglia serrata De Martino-Scotti; Ascolti TV martedì 13 gennaio 2026: Trionfo di Zvanì su Rai 1, Io sono Farah su Canale 5 vola basso.

Ascolti tv ieri 20 gennaio: De Martino (in lutto) resiste a Scotti, le ammiraglie deludonoLaurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar). libero.it

Ascolti TV 20 gennaio, chi ha vinto la sfida tra Prima di noi e Io sono FarahGli ascolti tv di martedì 20 gennaio: la prima serata televisiva ha visto sfidarsi la fiction Prima di noi su Rai1 e la seconda stagione di Io sono Farah ... fanpage.it

Prima di Noi finisce in anticipo, a causa dei bassi ascolti tv. Stasera una nuova puntata, la seguirete Gli ultimi episodi andranno in onda martedì e poi l’ultima puntata sarà trasmessa domenica 25 gennaio. Non sempre il risultato auditel corrisponde alla qu facebook

#AscoltiTV Total Audience | Martedì 13 Gennaio 2026. #UominieDonne (+95K) e #LaForzadiunaDonna (+83K) si confermano davanti a tutti. Ecco la classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen x.com