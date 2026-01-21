Martedì 20 gennaio 2026, la serata televisiva ha visto una sfida tra due programmi:

Nella serata di ieri, martedì 20 gennaio 2026, su Rai1 Prima di Noi interessa 2.131.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Canale5 Io Sono Farah conquista 1.921.000 spettatori con uno share del 13.3%. Su Rai2 Boss in Incognito intrattiene 1.004.000 spettatori pari al 6.3%. Su Italia1 Il principe cerca moglie incolla davanti al video 1.108.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 FarWest segna 767.000 spettatori (5%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 567.000 spettatori (4.3%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.509.000 spettatori e il 9%. Su Tv8 Un Natale regale ottiene 335.000 spettatori (1. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Ascolti TV | Martedì 20 Gennaio 2026. Sfida tra poveri: Prima di Noi 12.5% (2,1 mln) vs Io Sono Farah 13.3% (1,9 mln)

Prima di Noi finisce in anticipo, a causa dei bassi ascolti tv. Stasera una nuova puntata, la seguirete Gli ultimi episodi andranno in onda martedì e poi l’ultima puntata sarà trasmessa domenica 25 gennaio. Non sempre il risultato auditel corrisponde alla qu facebook

