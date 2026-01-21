Ecco gli ascolti tv di martedì 20 gennaio 2026. Su Rai 1 è andato in onda

Ascolti tv martedì 20 gennaio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 20 gennaio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Prima di noi. Su Rai 3 Farwest. Su Rete 4 E’ sempre Cartabianca. Su Canale 5 Io sono Farah. Su Italia 1 Il principe cerca moglie. Su La7 DiMartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 20 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv martedì 20 gennaio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ascolti tv martedì 20 gennaio: Prima di noi, Io sono Farah, DiMartedì

Che cosa vedere in tv stasera, 20 gennaio 2026: la guida dei programmi in prima serata e le anticipazioni, da 'Io sono Farah' a 'Prima di noi"Ecco la guida dei programmi televisivi in prima serata di martedì 20 gennaio 2026.

Ascolti tv martedì 13 gennaio: Zvanì, Io sono Farah, Roma-TorinoEcco gli ascolti tv di martedì 13 gennaio 2026, con i programmi più seguiti e i dati di share.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri martedì 13 gennaio chi ha vinto tra Zvanì, Io sono Farah, Bianca Berlinguer e DiMartedì; Stasera in TV: Film da vedere Martedì 20 Gennaio, in prima serata; Ascolti tv ieri (13 gennaio): battaglia serrata De Martino-Scotti; Ascolti TV martedì 13 gennaio 2026: Trionfo di Zvanì su Rai 1, Io sono Farah su Canale 5 vola basso.

Ascolti tv ieri 20 gennaio 2026: dati Auditel e share tvAscolti tv ieri 20 gennaio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di martedì 20 gennaio 2026. Auditel e share TV ... mam-e.it

Ascolti TV 20 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serataScopri gli ascolti TV di ieri Martedì 20 Gennaio 2026. Share, spettatori e programmi più visti della prima serata su Rai, Mediaset e La7. atomheartmagazine.com

Prima di Noi finisce in anticipo, a causa dei bassi ascolti tv. Stasera una nuova puntata, la seguirete Gli ultimi episodi andranno in onda martedì e poi l’ultima puntata sarà trasmessa domenica 25 gennaio. Non sempre il risultato auditel corrisponde alla qu - facebook.com facebook