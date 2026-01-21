Arte Fiera | Transies-Euntis il progetto multimediale a Palazzo Bevilacqua Ariosti

In occasione di Arte Fiera 2026, Palazzo Bevilacqua Ariosti presenta Transies - euntis, un progetto multimediale del Duo ES, composto da Nicola Evangelisti e Silvia Serenari. Gli artisti esplorano il rapporto tra luce e simboli religiosi antichi, offrendo un approfondimento artistico e culturale. La mostra invita a riflettere sulla trasmissione dei significati attraverso le immagini e le atmosfere create dalla loro ricerca.

In occasione di Arte Fiera 2026, Palazzo Bevilacqua Ariosti ospiterà Transies - euntis, un progetto multimediale del Duo ES, composto dagli artisti Nicola Evangelisti e Silvia Serenari, noti per un percorso di ricerca sulla Luce in relazione ai simboli del sacro nelle antiche religioni, in collaborazione con il compositore omonimo Nicola Evangelisti. Il progetto Transies - euntis è incentrato sul concetto di sacralità della Luce nell'arte, e dell'arte come varco spirituale. La corte di Palazzo Bevilacqua Ariosti, antica dimora nobiliare rinascimentale, si farà "iconostasi" tramite la proiezione, sulle pareti interne del Chiostro, di rosoni digitali luminescenti che, come per le icone sacre a suo tempo, assurgono a varco per attivare una dimensione spirituale e trascendente.

