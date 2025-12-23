Ceprano l’arte multimediale di Gian Carlo Riccardi | mostra retrospettiva

Dal 28 dicembre al 24 gennaio 2026, la Torre Medievale di Ceprano ospiterà una mostra retrospettiva dedicata a Gian Carlo Riccardi, artista eclettico e figura di rilievo nel panorama artistico del secondo Novecento e dell’Avanguardia teatrale romana. L’esposizione presenta una selezione di opere che riflettono il suo percorso creativo e l’uso innovativo delle tecnologie multimediali. Un’occasione per approfondire la figura di Riccardi e la sua influenza nel contesto artistico

Dal 28 dicembre al 24 gennaio 2026, la Torre Medievale di Ceprano ospiterà una mostra antologica dedicata a Gian Carlo Riccardi (Frosinone, 1933 – 2015), artista di spicco del secondo Novecento e dell'Avanguardia teatrale romana. Questa esposizione, promossa dall'Ecomuseo Argil, per celebrare.

