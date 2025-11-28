Camastra inaugura il museo d’arte multimediale | un nuovo passo nel cammino del borgo
Camastra celebra i suoi 400 anni guardando avanti. Sabato 29 novembre alle 17 sarà inaugurato il museo d’arte multimediale, un nuovo presidio culturale che segna un ulteriore passo nel progetto di trasformazione del paese in un borgo d’arte. L’apertura avrà luogo nei locali ex Eca di via Cadorna. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Argomenti simili trattati di recente
Camastra, si inaugura il nuovo museo di Arte Multimediale L’inaugurazione del nuovo Museo d’Arte Multimediale rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di trasformazione del borgo in un centro di creatività, cultura e partecipazione... - facebook.com Vai su Facebook
Camastra, si inaugura il nuovo museo di Arte Multimediale - L’inaugurazione del nuovo Museo d’Arte Multimediale rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di trasformazione del borgo in un centro di creatività, cultura e partecipazione ... Come scrive grandangoloagrigento.it
A Camastra un museo con le opere di Cristiano Plicato: un dono dell’artista al suo paese natale - Plicato nasce a Camastra e nei primi anni Sessanta si trasferisce a Milano portando con sé colori, memorie e tradizioni della sua terra natale. Da grandangoloagrigento.it
Il Museo "Antico Frantoio" di Motta Camastra - Motta Camastra, arroccata su un costone di pietra arenaria sui monti Peloritani della Sicilia orientale, si trova al confine tra le province di Messina e Catania, e viene chiamata“la piccola Taormina” ... Secondo ansa.it