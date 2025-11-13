Si ‘estende’ il servizio di mensa scolastica dall’anno prossimo la refezione anche alle primarie

Tempo di lettura: < 1 minuto Il sindaco Tito D’Errico e l’assessore alla Pubblica Istruzione Milena Petrella hanno approvato insieme all’esecutivo l’attivazione del servizio di mensa per le scuole primarie a tempo pieno a partire dal prossimo anno scolastico. Con Delibera Comunale n. 142 del 13 novembre 2025, infatti, la giunta ha confermato la mensa per le scuole materne ed esteso il servizio anche alle elementari con tempo pieno. “ Un passo avanti importante — dichiarano il sindaco D’Errico e l’assessore Petrella — per rispondere meglio ai bisogni delle famiglie e garantire ai nostri bambini un servizio fondamentale ”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

