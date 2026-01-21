Apricena | terremoto di magnitudo 3 Nel pomeriggio

Nel pomeriggio, Apricena è stata interessata da un terremoto di magnitudo 3. L'evento sismico, di moderata entità, è stato avvertito nella zona senza causare danni significativi. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno già avviato le procedure di controllo per garantire la sicurezza dei cittadini. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali comunicazioni ufficiali nelle prossime ore.

