Apricena | terremoto di magnitudo 3 Nel pomeriggio
Nel pomeriggio, Apricena è stata interessata da un terremoto di magnitudo 3. L'evento sismico, di moderata entità, è stato avvertito nella zona senza causare danni significativi. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno già avviato le procedure di controllo per garantire la sicurezza dei cittadini. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali comunicazioni ufficiali nelle prossime ore.
Tremano i Nebordi, terremoto di magnitudo 4.0 avvertita nel primo pomeriggio. Epicentro a Militello RosmarinoNel primo pomeriggio del 18 gennaio 2026, nel territorio del Messinese, si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.
Terremoto oggi a Foggia, scossa di magnitudo 3 con epicentro ad Apricena: avvertita in tutta la provinciaOggi, nella provincia di Foggia, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3 con epicentro ad Apricena.
Argomenti discussi: TERREMOTI SULLA COSTA GARGANICA, PERCHE’ QUESTO SCIAME CONSISTENTE?.
Scossa di terremoto di 3.0 ad ApricenaIl sisma si è verificato alle 16.46 a 16 chilometri di profondità, ed è stato percepito anche a Sannicandro Garganico ... rainews.it
Terremoto sul Gargano: nuova scossa sulla costa tra Lesina e San Nicandro x.com
