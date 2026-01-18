Tremano i Nebordi terremoto di magnitudo 4.0 avvertita nel primo pomeriggio Epicentro a Militello Rosmarino

Nel primo pomeriggio del 18 gennaio 2026, nel territorio del Messinese, si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.0, con epicentro a Militello Rosmarino. La sequenza sismica ha causato tremori percepiti in diverse zone della zona, senza segnalare danni significativi. L’evento si inserisce nel quadro dei terremoti che interessano frequentemente questa regione, richiedendo attenzione e monitoraggio costante.

Una scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio di ieri, 18 gennaio 2026, nel Messinese. Il sisma si è verificato alle ore 14.54 ed è stato avvertito distintamente dalla popolazione in diversi centri della zona. Epicentro a Militello Rosmarino Secondo i dati definitivi, la scossa ha avuto una magnitudo ML 4.0 con epicentro localizzato a circa 2 chilometri a sud di Militello Rosmarino.

Oggi alle 17.20 un terremoto di magnitudo 2,6 è stato registrato ad Ariccia, nei Castelli Romani. La scossa è stata percepita anche a Roma e nelle zone circostanti. L’epicentro si trova in prossimità di Ariccia, senza segnalazioni di danni significativi. Si consiglia di seguire le indicazioni delle autorità e di prestare attenzione a eventuali aggiornamenti.