A Novara apre un Ikea point
Ikea sbarca finalmente anche a Novara.Da anni infatti si vocifera dell'apertura di un punto vendita della nota catena di arredamento e oggetti per la casa, ma fino ad ora il marchio svedese non si era visto in città.Adesso Ikea arriva con una formula un po' diversa: non sarà un vero e proprio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il Mulino di Babbo Natale apre le sue porte a Novara di Sicilia: vieni a vivere un momento di pura magia e tradizione #MulinoDiBabboNatale #MulinoGiorginaro #EventiNatalizi #NovaraDiSicilia #MagiaDelNatale #Natale2025 #OndaTv #adv - facebook.com Vai su Facebook
Varese, il centro fa l’accento svedese: Ikea apre in piazza San Vittore, nuovo plan and order point - Dopo una serie di chiusure pesanti da parte di noti brand in città, ecco un arrivo d'impatto nel settore dell'arredamento. Come scrive laprovinciadivarese.it
L’inaugurazione a Varese: IKEA apre in Piazza San Vittore - Si tratta in realtà non un tradizionale punto vendita, oggettistica ristorante e megamagazzino, ma un Plan and Order Point, che rappresenta il nuovo modello con cui il colosso svedese ... Riporta varesenews.it