Anziana e badante minacciate con bastone e coltello la Procura dispone l' allontanamento da casa per un 63enne

A Filottrano, la Procura ha disposto l’allontanamento da casa di un uomo di 63 anni, accusato di aver minacciato con un coltello e un bastone un’anziana e la sua badante. L’intervento dei carabinieri ha portato alla notifica di due denunce per maltrattamenti in famiglia e violazione di domicilio. La misura cautelare mira a tutelare le vittime e garantire la loro sicurezza.

FILOTTRANO - Due denunce per maltrattamenti in famiglia e violazione di domicilio hanno portato i carabinieri a notificare, a Filottrano, una misura cautelare a carico di un 63enne di origine polacca. L'uomo è stato allontanato dall'abitazione di un'anziana e della badante che se ne prende cura. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Anziana e badante minacciate con bastone e coltello, la Procura dispone l'allontanamento da casa per un 63enne Leggi anche: L'anziana morta dopo essere travolta da un'auto, la Procura dispone l'autopsia Leggi anche: Turiste minacciate con un coltello da un rapinatore in via dei Fori Imperiali La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ricerchiamo badante in convivenza solo per pochi giorni. Dal 6 al 10 gennaio a Colico. Assistenza a donna anziana che vive sola. 351 739 9650 - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.