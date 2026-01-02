Anziana e badante minacciate con bastone e coltello la Procura dispone l' allontanamento da casa per un 63enne

A Filottrano, la Procura ha disposto l’allontanamento da casa di un uomo di 63 anni, accusato di aver minacciato con un coltello e un bastone un’anziana e la sua badante. L’intervento dei carabinieri ha portato alla notifica di due denunce per maltrattamenti in famiglia e violazione di domicilio. La misura cautelare mira a tutelare le vittime e garantire la loro sicurezza.

FILOTTRANO - Due denunce per maltrattamenti in famiglia e violazione di domicilio hanno portato i carabinieri a notificare, a Filottrano, una misura cautelare a carico di un 63enne di origine polacca. L'uomo è stato allontanato dall'abitazione di un'anziana e della badante che se ne prende cura. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

