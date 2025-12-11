Badante occupa la casa dopo la morte dell' anziana a cui prestava assistenza

Una donna, ex badante, si è stabilita nell'abitazione di un'anziana a Santa Maria Capua Vetere dopo il decesso della donna. La sua presenza è stata scoperta all'interno di una proprietà comunale, sollevando interrogativi sulla gestione e i confini tra assistenza e occupazione. La vicenda evidenzia temi legati ai diritti e alle responsabilità nella cura degli anziani.

Aveva prestato assistenza fino al decesso di un'anziana e da quel momento ha vissuto nella sua casa. E' la storia di una donna trovata all'interno di un'abitazione di proprietà del Comune di Santa Maria Capua Vetere.A fine novembre l'ufficio Patrimonio ha richiesto un sopralluogo presso. 🔗 Leggi su Casertanews.it

