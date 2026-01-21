Annabella Martinelli si è suicidata ma la procura continua a indagare Si cerca un utente Se crepo sappiamo di chi è la colpa

Annabella Martinelli, studentessa di 22 anni, si è suicidata nel bosco di Teolo. L’autopsia, eseguita a Padova, non ha rilevato segni di violenza, escludendo la presenza di terzi. La procura continua le indagini e cerca un utente coinvolto. La vicenda resta oggetto di approfondimenti per chiarire le ragioni del gesto e eventuali responsabilità.

Annabella Martinelli si è suicidata. L’autopsia eseguita a Padova ed effettuata sulla studentessa di 22 anni trovata nel bosco di Teolo non ha rilevato segni di violenza sul suo corpo, tale da pensare a terze persone sul luogo del delitto. La giovane «è morta per asfissia meccanica» ma la procura, sottolinea Repubblica, continua a indagare. Il ritrovamento e quei messaggi su Threads. La giovane era stata ritrovata impiccata a un albero. Sulla bocca un cerotto, nello zaino un taccuino con la spiegazione del gesto e un messaggio alla sua famiglia. Ma i carabinieri stanno cercando di capire con chi la ragazza ha avuto modo di discutere sul social Threads.🔗 Leggi su Open.online

Annabella Martinelli, si cerca l’uomo conosciuto online. Lei scriveva: “Se muoio sappiamo di chi è la colpa”Annabella Martinelli, giovane di 22 anni scomparsa il 6 gennaio a Teolo e trovata morta il 15 gennaio, è al centro di un'indagine riguardante un uomo conosciuto online.

Annabella Martinelli, il cerotto sulla bocca, la lettera di addio e i presunti messaggi con un uomo: «Se crepo sappiamo di chi è la colpa»Annabella Martinelli, 22 anni, è stata trovata impiccata sui Colli Euganei.

