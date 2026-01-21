Annabella Martinelli si cerca l'uomo conosciuto online Lei scriveva | Se muoio sappiamo di chi è la colpa

Annabella Martinelli, giovane di 22 anni scomparsa il 6 gennaio a Teolo e trovata morta il 15 gennaio, è al centro di un'indagine riguardante un uomo conosciuto online. Quest’ultimo, attraverso un account social poi cancellato, aveva scritto un messaggio che ha suscitato molte domande. Si cerca di chiarire l’identità di questa persona, elemento fondamentale per comprendere le circostanze della tragica vicenda.

