Annabella Martinelli il cerotto sulla bocca la lettera di addio e i presunti messaggi con un uomo | Se crepo sappiamo di chi è la colpa

Annabella Martinelli, 22 anni, è stata trovata impiccata sui Colli Euganei. Sul suo corpo è stato rinvenuto un cerotto sulle labbra e una lettera di addio, mentre emergono presunti messaggi con un uomo. La vicenda solleva interrogativi sulla sua scomparsa e le circostanze della morte, lasciando aperte molteplici ipotesi sulla responsabilità e sulle motivazioni dietro questo tragico episodio.

Un cerotto fissato sulle labbra, bloccato da una garza. È questo un dettaglio emerso sul corpo di Annabella Martinelli, la 22enne trovata impiccata a un albero sui Colli Euganei dopo giorni di ricerche per la sua scomparsa. Un particolare che alimenta domande e perplessità, ma secondo gli inquirenti sarebbe stata la stessa studentessa a metterlo, prima di togliersi la vita nel boschetto del Monte Oliveto, a ridosso della strada che porta a Teolo. L'ipotesi del suicidio è l'unica pista seguita sin dai minuti immediatamente successivi al ritrovamento del corpo. Annabella era scomparsa la sera dell'Epifania dopo essere uscita dalla casa di Padova dove viveva con i genitori.

