Annabella Martinelli autopsia conferma il suicidio della 22enne

L’autopsia sulla giovane Annabella Martinelli, 22 anni, ha confermato che si è trattato di un suicidio. L’esame, svolto presso l’istituto di medicina legale di Padova, ha escluso l’intervento di terze persone, confermando la versione dei fatti. La notizia conclude un’indagine che ha chiarito le circostanze della tragica perdita, offrendo un chiarimento definitivo sulla vicenda.

(Adnkronos) – Annabella Martinelli si è suicidata. L’autopsia, eseguita ieri all’istituto di medicina legale di Padova, ha confermato che la studentessa 22enne si è tolta la vita e la sua morte non ha visto il coinvolgimento di terze persone. La particolare circostanza era legata al fatto che la ragazza avesse acquistato due pizze e due bibite prima di dare corpo ai suoi intenti tra la notte del 6 e 7 gennaio scorsi. Annabella Martinelli si era allontanata in bicicletta la sera dell’Epifania ed è stata ritrovata impiccata in una boscaglia di Teolo, sui Colli Euganei, distanti una ventina di chilometri da casa sua, dopo nove giorni di ricerche con ampio utilizzo di uomini e mezzi.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Autopsia di Annabella Martinelli conferma il suicidio, cancellati i dubbi sulle pizze e il messaggio d'addioL’autopsia su Annabella Martinelli ha confermato il suicidio, eliminando ogni dubbio sulla causa della morte.

Autopsia Annabella Martinelli conferma il suicidio, nessun segno di violenza, medico De Leo: "Cerotto sulla bocca per favorire l'asfissia"L'autopsia di Annabella Martinelli ha confermato il sospetto iniziale di suicidio, senza riscontrare segni di violenza sul suo corpo.

ANNABELLA MARTINELLI, L'AUTOPSIA METTE FINE AI DUBBI: COSA E' EMERSO

