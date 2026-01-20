Autopsia di Annabella Martinelli conferma il suicidio cancellati i dubbi sulle pizze e il messaggio d' addio

L’autopsia su Annabella Martinelli ha confermato il suicidio, eliminando ogni dubbio sulla causa della morte. Non sono stati riscontrati segni di violenza sul suo corpo, e le analisi confermano la versione dell’evento. La vicenda si conclude con questa determinazione, mettendo fine a speculazioni e illazioni, e chiarendo le circostanze del decesso.

L’autopsia condotta sul corpo di Annabella Martinelli fuga ogni dubbio: è stato un suicidio. La 22enne era scomparsa da Teolo (Padova) il 6 gennaio ed è stata ritrovata cadavere il giorno 15, impiccata ad un albero, con un cerotto sulla bocca e biglietti di addio nello zaino. Come riporta Ansa, si attende ora il nulla osta da parte del sostituto procuratore Martina Varagnolo per procedere con i funerali della ragazza. Cosa emerge dall’autopsia di Annabella Martinelli Nella tarda sertata di martedì 20 gennaio sono arrivate le prime notizie dall’autopsia condotta sul corpo di Annabella Martinelli, la 22enne scomparsa il 6 gennaio dal Padovano e ritrovata cadavere il 15 gennaio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

