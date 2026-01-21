Autopsia Annabella Martinelli conferma il suicidio nessun segno di violenza medico De Leo | Cerotto sulla bocca per favorire l' asfissia
L'autopsia di Annabella Martinelli ha confermato il sospetto iniziale di suicidio, senza riscontrare segni di violenza sul suo corpo. Il medico De Leo ha riferito che era stato applicato un cerotto sulla bocca, presumibilmente per facilitare l'asfissia. I risultati ufficiali confermano quindi la tesi del gesto volontario, contribuendo a chiarire le circostanze della sua morte.
L'esito dell'autopsia, svolta sul corpo di Annabella, ha confermato la teoria del suicidio inizialmente ipotizzata. Secondo il medico psichiatra De Leo, il cerotto posto sulla bocca sarebbe stato utilizzato per velocizzare l'asfissia L’esame autoptico, disposto dalla Procura di Padova ed eseg. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Annabella Martinelli, l’autopsia avalla l’ipotesi del suicidio: nessun segno di violenzaL’autopsia sulla studentessa Annabella Martinelli conferma l’ipotesi del suicidio, evidenziando assenza di segni di violenza o aggressione sul corpo.
Annabella Martinelli trovata morta: il cerotto sulla bocca e le lettere di addio nello zaino e a casa. Attesa per l'autopsiaVerrà eseguita martedì 20 gennaio l’autopsia sul corpo di Annabella Martinelli, la studentessa di 22 anni trovata impiccata a Teolo, nel Padovano.
Argomenti discussi: Annabella Martinelli, fissata per martedì l'autopsia sul corpo della 22enne; Annabella Martinelli, l'autopsia mette fine ai dubbi: Nessun segno di violenza esterna. Verso il nullaosta per i funerali; Autopsia di Annabella Martinelli conferma il suicidio, cancellati i dubbi sulle pizze e il messaggio d'addio; VIDEO | Annabella, l'autopsia conferma la prima ipotesi: è stato un suicidio.
Annabella Martinelli ritrovata morta dopo la scomparsa: l’autopsia chiarisce i dubbiLa giovane studentessa, Annabella Martinelli, scomparsa il giorno dell’Epifania è stata ritrovata dopo giorni di ricerche: l’autopsia chiarisce gli ultimi dubbi sulla sua tragica morte. notizie.it
Autopsia di Annabella Martinelli conferma il suicidio, cancellati i dubbi sulle pizze e il messaggio d'addioSuicidio. Con questo verdetto si conclude l'autopsia sul corpo di Annabella Martinelli: sul cadavere non sono presenti segni di violenza ... virgilio.it
Ultim'ora - Eseguita l’autopsia sul corpo di Annabella Martinelli Cosa è emerso facebook
Morte Annabella Martinelli, dall'autopsia "nessun segno di violenza esterna" x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.