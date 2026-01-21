Autopsia Annabella Martinelli conferma il suicidio nessun segno di violenza medico De Leo | Cerotto sulla bocca per favorire l' asfissia

L'autopsia di Annabella Martinelli ha confermato il sospetto iniziale di suicidio, senza riscontrare segni di violenza sul suo corpo. Il medico De Leo ha riferito che era stato applicato un cerotto sulla bocca, presumibilmente per facilitare l'asfissia. I risultati ufficiali confermano quindi la tesi del gesto volontario, contribuendo a chiarire le circostanze della sua morte.

