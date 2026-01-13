Anguillara la scomparsa di Federica Torzullo e l’indagine per omicidio

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara Sabazia. La procura di Civitavecchia ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze della sua scomparsa, considerata di possibile natura criminale. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre le autorità proseguono le verifiche per fare luce sulla situazione.

Si chiama Federica Torzullo, ha 41 anni ed è sparita da Anguillara Sabazia. Sulla sua scomparsa indaga la procura di Civitavecchia. Il reato ipotizzato è omicidio. Torzullo lavora alle Poste dell’aeroporto di Fiumicino ed è madre di un bambino di dieci anni. Vive con il marito in una villetta della cittadina sul lago di Bracciano a nord di Roma. Ma secondo le voci del paese c’era una «separazione in casa» alla quale presto sarebbe dovuto seguire il divorzio. Sembrerebbe che l’udienza si sarebbe tenuta a giorni. La scomparsa di Federica Torzullo. La 41enne, il cui cellulare risulta spento, non soffriva di nessuna patologia psichica. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Federica Torzullo scomparsa da Anguillara: aperta inchiesta per omicidio Leggi anche: Federica Torzullo scomparsa all'improvviso, una perquisizione cambia le cose: indagine per omicidio Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Federica Torzullo scomparsa da Anguillara: aperta inchiesta per omicidio; Scomparsa da Anguillara, si cerca la 41enne Federica Torzullo: aperta un'inchiesta; Federica Torzullo scomparsa all'improvviso, una perquisizione cambia le cose: indagine per omicidio; Federica Torzullo scomparsa, aperta un’inchiesta dai pm di Civitavecchia. Roma, Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara Sabazia: si indaga per omicidio - È stata aperta un’inchiesta per omicidio sulla scomparsa di Federica Torzullo, di 41 anni, residente ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, di cui non ... lapresse.it

Anguillara – Scomparsa Federica Torzullo, si indaga per omicidio - La 41enne è scomparsa da giorni ma l'ipotesi di allontanamento volontario non convince la Procura di Civitavecchia, che ha aperto un fascicolo Anguillara Saba ... etrurianews.it

Scomparsa da Anguillara la 41enne Federica Torzullo, si indaga per omicidio - Sono in corso le ricerche, della donna si sono perse le tracce dall'8 gennaio. adnkronos.com

Federica Torzullo scomparsa da Anguillara: aperta inchiesta per omicidio ift.tt/JAvi6IB x.com

Cresce la preoccupazione per la scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, di cui non si hanno più notizie da diversi giorni. La donna è sparita l’8 gennaio da Anguillara Sabazia. Le ricerche sono in corso anche nell’area del lago di Bracciano e la Procura di Ci - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.