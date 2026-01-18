anguillara claudio carlomagno indagato per omicidio tutte le prove dopo la scomparsa di federica torzullo

Claudio Carlomagno è stato indagato per l’omicidio di Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia l’8 gennaio scorso. Le indagini hanno approfondito le prove raccolte dopo la sua sparizione, portando a un’inversione di rotta nell’indagine. Questa notizia segna un passo importante nel caso, che rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità.

L’inchiesta sulla scomparsa di Federica Torzullo, la quarantunenne svanita nel nulla da Anguillara Sabazia la sera dell’8 gennaio, ha subito una virata netta. Il perimetro delle indagini si è stretto attorno alla figura del marito, Claudio Carlomagno, oggi ufficialmente iscritto nel registro degli indagati con la terribile accusa di omicidio. Mentre le squadre di soccorso setacciano invano discariche e zone campestri alla ricerca di una traccia, il ritratto dell’uomo che emerge dalle testimonianze dei parenti della vittima delinea un profilo psicologico e comportamentale che solleva più di un interrogativo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

