Anguillara il procuratore | zone d' ombra nella ricostruzione di Carlomagno

Anguillara, il procuratore, evidenzia l’esistenza di alcune zone d’ombra nella ricostruzione di Carlomagno. L’indagato riconosce il quadro indiziario, considerato solido e circostanziato, ma rimangono aspetti ancora da chiarire. L’inchiesta prosegue con attenzione, al fine di fare luce su ogni dettaglio e garantire un’analisi accurata dei fatti.

"Ci sono delle zone d'ombra sulle quali vorremmo fare luce. L'indagato ha preso atto del quadro indiziario, robusto e completo. Ha preso atto degli elementi a carico. Ha narrato quello che ha ritenuto di voler narrare". Così il procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori parlando con i giornalisti al termine dell'udienza di convalida del fermo di Claudio Carlomagno accusato di femminicidio e occultamento di cadavere della moglie ad Anguillara Sabazia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Federica Torzullo, il marito confessa: «L'ho uccisa per non perdere l'affidamento di mio figlio». Pm: «Zone d'ombra nella ricostruzione»

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, tracce di sangue sugli abiti del marito Claudio Carlomagno e nella sua auto. «Gravi indizi contro di lui»

Femminicidio ad Anguillara, il procuratore: Delitto molto efferato, difficile riconoscere la vittima in volto

