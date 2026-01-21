Anguillara il pm Liguori | Non soddisfa il racconto di Carlomagno litigi su affidamento figlio

A Anguillara si è svolta una nuova udienza nel procedimento riguardante Carlomagno, con il PM Liguori che ha espresso insoddisfazione rispetto al racconto dell’indagato. Durante l’udienza, è stata convalidata la misura cautelare e l’indagato ha richiesto un interrogatorio, durato oltre quattro ore, per approfondire le questioni legate all’affidamento del figlio e ai recenti sviluppi del caso.

“Oggi c’è stata una seconda udienza, c’è stata la convalida del fermo da parte del Ministero. E poi c’è stata la richiesta da parte dell’indagato di avere un interrogatorio con il Pubblico Ministero, quindi abbiamo svolto questo lungo atto istruttorio di più di quattro ore. Non siamo completamente soddisfatti, anche la ricostruzione, per i tempi così contingentati per come li ha descritti, riteniamo che abbia qualcosa che non vada”. Il pm Alberto Liguori in conferenza stampa dopo l’interrogatorio di Claudio Carlomagno presso la Casa circondariale di Civitavecchia. “Ci sono delle zone d’ombra, sono cose su cui vorremmo fare luce. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Anguillara (RM), Federica Torzullo scomparsa, marito Claudio Carlomagno indagato per omicidio, i vicini: "Separati, avevano udienza per affidamento figlio"A Anguillara, Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa, mentre il marito Claudio Carlomagno è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio.

Anguillara, Claudio Carlomagno non risponde ai pm. La procura: «Delitto feroce, il corpo di Federica irriconoscibile»Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, ha deciso di non rispondere ai pubblici ministeri nell’ambito dell’indagine per l’omicidio della donna, trovata in condizioni che ne hanno reso difficile il riconoscimento.

