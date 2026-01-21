Angelucci acquisisce da Paolo Berlusconi un altro 25% de Il Giornale

L'azienda italiana EDITORIA Italia, appartenente alla famiglia Angelucci, ha annunciato l'acquisto di un ulteriore 25% di Il Giornale srl e della controllata Il Giornale, ampliando così la propria partecipazione nel gruppo. L'operazione, svolta con Paolo Berlusconi, rafforza la presenza dell'azienda nel settore dell'informazione e della stampa in Italia.

EDITORIA Italia, l'azienda della famiglia Angelucci, ha acquisito un'ulteriore quota del 25% de Il Giornale srl e della controllata Il Giornale.it srl, precedentemente detenuta da Pbf, la holding finanziaria di Paolo Berlusconi, che mantiene una partecipazione del 5%. Lo annuncia la stessa EDITORIA Italia, che in una nota sottolinea come l'operazione, "avviata nel solco del percorso iniziato nel 2023", consenta al gruppo di "consolidare il proprio ruolo di azionista di riferimento" e di rilanciare "il progetto EDITORIAle del quotidiano, in linea con la strategia industriale di lungo periodo definita". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Angelucci acquisisce da Paolo Berlusconi un altro 25% de Il Giornale Leggi anche: Del Vecchio acquisisce il 30% de Il Giornale, ma un altro affare è dietro l’angolo Del Vecchio acquisisce il 30% de Il Giornale e accelera su nuovo polo informazioneLeonardo Maria Del Vecchio, attraverso il suo family office LMDV Capital, amplia il suo impegno nel settore dell’informazione con l’acquisto del 30% de Il Giornale.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.