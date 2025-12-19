Del Vecchio acquisisce il 30% de Il Giornale e accelera su nuovo polo informazione

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Leonardo Maria Del Vecchio, attraverso il suo family office LMDV Capital, amplia il suo impegno nel settore dell’informazione con l’acquisto del 30% de Il Giornale. Questa operazione segna un passo importante nella strategia di consolidamento e sviluppo di un nuovo polo informativo, rafforzando la presenza nel panorama giornalistico italiano.

Immagine generica

(Adnkronos) – LMDV Capital, family office di Leonardo Maria Del Vecchio, annuncia di avere sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 30% de Il Giornale, storico quotidiano nazionale della famiglia Angelucci. L’ingresso di LMDV Capital – si spiega in una nota – "avviene in qualità di investitore di lungo periodo, al fianco dell’azionista di riferimento, con . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Leonardo Maria Del Vecchio entra nel capitale de “il Giornale”: a lui una quota del 30%

Leggi anche: Mediaset acquisisce Radio Norba: nasce il nuovo polo radiofonico del Sud Italia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Juventus, Tether potrebbe raddoppiare l'offerta. Da Del Vecchio, al ritorno di Andrea Agnelli con il....

vecchio acquisisce 30 deDel Vecchio acquisisce il 30% de Il Giornale e accelera su nuovo polo informazione - Leonardo Maria Del Vecchio: "Passo concreto in mio percorso nel settore" ... adnkronos.com

Leonardo Maria Del Vecchio investe 30 milioni di euro nel grafene: acquisita la maggioranza di ESANanoTech - Leonardo Maria Del Vecchio punta sull’innovazione con un nuovo investimento nel settore dei materiali avanzati. affaritaliani.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.