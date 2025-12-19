Del Vecchio acquisisce il 30% de Il Giornale e accelera su nuovo polo informazione
Leonardo Maria Del Vecchio, attraverso il suo family office LMDV Capital, amplia il suo impegno nel settore dell’informazione con l’acquisto del 30% de Il Giornale. Questa operazione segna un passo importante nella strategia di consolidamento e sviluppo di un nuovo polo informativo, rafforzando la presenza nel panorama giornalistico italiano.
(Adnkronos) – LMDV Capital, family office di Leonardo Maria Del Vecchio, annuncia di avere sottoscritto un accordo per l'acquisizione del 30% de Il Giornale, storico quotidiano nazionale della famiglia Angelucci. L'ingresso di LMDV Capital – si spiega in una nota – "avviene in qualità di investitore di lungo periodo, al fianco dell'azionista di riferimento, con .
