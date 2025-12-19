Del Vecchio acquisisce il 30% de Il Giornale ma un altro affare è dietro l’angolo

Leonardo Maria Del Vecchio punta al mondo dell’editoria e, dopo il no del gruppo Gedi, riesce ad entrare nel capitale de Il Giornale. Con la holding di sua proprietà, la LMDV, ha acquisito una quota del 30% del quotidiano fondato da Indro Montanelli nel 1974. Si tratta di un’operazione di per sé già interessante, ma che non si ferma qui. La stessa holding ha reso noto in un comunicato che l’obiettivo dell’acquisizione è aprire un percorso nel settore dei media. Potrebbe quindi non essere l’ultimo acquisto di questo genere e, anzi, nel comunicato si parla di un’altra recente esclusiva sottoscritta per l’acquisizione della maggioranza di un altro gruppo editoriale italiano e, secondo Radiocor, si tratterebbe del gruppo editoriale QN della famiglia Riffeser Monti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

