Andrea Giambruno piange per Giorgia Meloni | ecco cosa è successo

Andrea Giambruno si commuove durante un evento a Milano leggendo un messaggio di Giorgia Meloni: tra tensione e emozione, il gesto sorprende tutti. Leggi anche: Andrea Giambruno torna in tv, ma non è propriamente una buona notizia: ora si deve accontentare! Un momento di grande tensione e poi di forte emozione ha segnato la giornata di Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni e padre della loro figlia. Durante la presentazione del Green Building Forum a Milano, il giornalista e conduttore televisivo ha vissuto un pomeriggio intenso: prima un acceso scambio con un cronista, poi la commozione davanti al pubblico nel leggere un messaggio inviato proprio dalla Presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Andrea Giambruno piange per Giorgia Meloni: ecco cosa è successo

