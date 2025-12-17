Nel silenzio generale… Andrea Giambruno cosa fa oggi l’ex compagno di Giorgia Meloni

Dopo un periodo di assenza dai riflettori, Andrea Giambruno è tornato alla ribalta senza annunci ufficiali, mantenendo un basso profilo. L’ex compagno di Giorgia Meloni ha ripreso le sue attività lontano dall’attenzione mediatica, segnando un nuovo capitolo nel suo percorso personale e professionale.

Il ritorno è avvenuto senza annunci, senza clamore e lontano dai riflettori che per mesi avevano accompagnato ogni suo passo. Andrea Giambruno è riapparso in pubblico quasi in sordina, scegliendo un contesto politico e simbolico per la sua prima uscita: Atreju, la manifestazione di Fratelli d’Italia ospitata a Roma, a Castel Sant’Angelo. Tra gli stand e i dibattiti, l’ex compagno di Giorgia Meloni si è mostrato mano nella mano con la figlia Ginevra, attirando l’attenzione di pochi presenti e di due cronisti che hanno colto l’occasione per rivolgergli alcune domande. Proprio a margine della kermesse, Giambruno ha risposto a chi gli chiedeva notizie sul suo futuro professionale e su un possibile rientro in televisione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Andrea Giambruno è tornato in tv nel silenzio generale: ecco cosa fa

Leggi anche: Andrea Giambruno piange per Giorgia Meloni: ecco cosa è successo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Andrea Giambruno è tornato in tv nel silenzio generale: ecco cosa fa - Ad Atreju, l'ex First Gentleman ha risposto alle domande di due cronisti che chiedevano notizie sul suo ritorno sul piccolo schermo: "Quando torno in tv? ilfattoquotidiano.it

Andrea Giambruno (ex della Meloni): «Quel fuorionda ha sgretolato la mia vita in una notte. La collega del video è una delle persone che mi è rimasta più vicino» - Dopo un anno di silenzio, Andrea Giambruno, giornalista ed ex compagno della premier Giorgia Meloni, torna in tv. corriereadriatico.it

Torremaggiore: domenica 14 dicembre 2025 dalle 20 alle ore 8 nessun medico al Punto di Primo Intervento, alla postazione mobile del 118 ed alla Guardia Medica all’ex San Giacomo. Nuovamente nel silenzio generale! #torremaggiore #puntoprimoi - facebook.com facebook