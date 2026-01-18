Il 13 gennaio 2026, ad Amici 25, si è concluso il percorso di Giorgja Foglini, eliminata dal giudizio di Veronica Peparini. La decisione è stata comunicata durante il daytime, segnando un momento significativo nel percorso dell’allieva e suscitando riflessioni tra i fan e i partecipanti. Questo episodio rappresenta un punto di svolta nel percorso del talent, evidenziando le dinamiche e le sfide della trasmissione.

Nuova eliminazione ad Amici 25. Nel daytime del 13 gennaio 2026 si chiude il percorso dell’allieva Giorgja Foglini, mandata a casa da Veronica Peparini. La decisione arriva come un fulmine per l’allieva, che non nasconde il disappunto in studio e contesta apertamente le motivazioni. Poi, una volta rientrata in possesso dei social, Giorgia rompe il silenzio con un post lungo e sentito. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo e cosa ha scritto lei. Anche Paola sbotta dopo l’eliminazione della Peparini Amici 25: l’eliminazione a sorpresa di Giorgia Foglini. La puntata del daytime del 13 gennaio 2026 segna una nuova uscita dalla scuola: dopo Paola, Veronica Peparini decide di eliminare anche Giorgja Foglini. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici 25, Veronica Peparini elimina Giorgja: sfogo e ritorno sui social

Duro sfogo di Andreas Muller sui social: “Ho sposato Veronica Peparini per soldi”

Recentemente, Andreas Muller ha condiviso sui social un commento molto diretto, affermando di aver sposato Veronica Peparini per motivi economici. Situazioni come questa evidenziano come anche le figure pubbliche possano trovarsi a dover gestire opinioni e critiche che mettono alla prova la loro pazienza. La soglia di tolleranza di ciascuno ha limiti, e spesso le parole degli altri possono avere un impatto più profondo di quanto si immagini.

“Qui hai chiuso”. Amici 25, tocca a Veronica Peparini informare l’allieva

In vista del Serale di Amici 25, Veronica Peparini ha informato un’allieva di aver concluso il suo percorso nella fase attuale. La scuola prosegue con l’attenzione del pubblico rivolta alle evoluzioni e alle scelte dei concorrenti, segnando un momento importante nel percorso verso la fase finale del talent.

