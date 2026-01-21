America' s Cup a Napoli la cerimonia di presentazione | Cinque team in gara

A Napoli si è tenuta la cerimonia di presentazione della 38ª America's Cup, uno degli eventi più prestigiosi nel mondo della vela. Alla cerimonia, svolta il 21 gennaio al teatro di Corte, sono stati annunciati i cinque team che parteciperanno alla competizione. L'evento ha segnato l'inizio ufficiale di questa nuova edizione, che si svolgerà nel suggestivo scenario della città partenopea.

Tutto pronto a Napoli per accogliere la 38esima edizione della Louis Vuitton America's Cup. Oggi, 21 gennaio, nell'elegante location del teatro di Corte, si è svolta la cerimonia di presentazione dei cinque team che saranno in gara. Oltre al team dell'America's Cup, presenti in sala il ministro dello sport Andrea Abodi, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: «Andiamo avanti con il nostro cronoprogramma in maniera spedita, i tempi si stanno rispettando» afferma il primo cittadino. «Pensiamo che i team possano avere le loro basi disponibili già per giugno. Tutto procede nella direzione giusta».

