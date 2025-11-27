Luna Rossa e il rebus dell’iscrizione alla America’s Cup Sirena | Aspettiamo informazioni da NZ e Atena…

Luna Rossa non si è ancora iscritta alla prossima edizione della America’s Cup, che andrà in scena nelle acque di Napoli nel 2027. Il sodalizio italiano, infatti, non ha presentato la propria domanda entro il 31 ottobre, la prima data definita dal regolamento per avanzare le varie candidature. Al momento soltanto Team New Zealand (detentore della Vecchia Brocca) e Athena Raing (Challenger of Record, ovvero il primo degli sfidanti) risultano iscritti. Soltanto le due compagini che hanno concordato il protocollo della manifestazione figurano nella lista dei partenti. Luna Rossa non sarebbe soddisfatta di alcune regole in materia di budget cap, ovvero il limite massimo di spesa per i partecipanti fissato in 75 milioni di euro, e di una serie di limitazioni tecniche. 🔗 Leggi su Oasport.it

