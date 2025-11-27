Luna Rossa e il rebus dell’iscrizione alla America’s Cup Sirena | Aspettiamo informazioni da NZ e Athena…
Luna Rossa non si è ancora iscritta alla prossima edizione della America’s Cup, che andrà in scena nelle acque di Napoli nel 2027. Il sodalizio italiano, infatti, non ha presentato la propria domanda entro il 31 ottobre, la prima data definita dal regolamento per avanzare le varie candidature. Al momento soltanto Team New Zealand (detentore della Vecchia Brocca) e Athena Raing (Challenger of Record, ovvero il primo degli sfidanti) risultano iscritti. Soltanto le due compagini che hanno concordato il protocollo della manifestazione figurano nella lista dei partenti. Luna Rossa non sarebbe soddisfatta di alcune regole in materia di budget cap, ovvero il limite massimo di spesa per i partecipanti fissato in 75 milioni di euro, e di una serie di limitazioni tecniche. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Luna Rossa, due francobolli celebrativi delle vittorie Women’s e Youth a Barcellona 2024 - IN ATTESA DI NAPOLI, RICORDIAMO L'ULTIMA COPPA - Mentre si attendono sviluppi sull'intricata vicenda della AC38, tra Protocollo, AC Partnership e mancanza di s - facebook.com Vai su Facebook
Quattro giovani velisti. Tre giorni in base. Un’immersione completa nella vita del team. Sulla scia del successo degli Youth e Women Camp organizzati per la 37^ edizione di America’s Cup sono riprese le sessioni di osservazione #LunaRossa #AmericasCup Vai su X
Luna Rossa e il rebus dell’iscrizione alla America’s Cup. Sirena: “Aspettiamo informazioni da NZ e Atena…” - Luna Rossa non si è ancora iscritta alla prossima edizione della America's Cup, che andrà in scena nelle acque di Napoli nel 2027. oasport.it scrive
Luna Rossa ko: American Magic accorcia ed è 4-1. Poco vento, il match point slitta a mercoledì - Luna Rossa fallisce il primo match point di giornata e rimanda al secondo la possibilità di raggiungere la finale di Louis Vuitton Cup. Come scrive gazzetta.it
Luna Rossa, l'errore in partenza costa caro: Britannia vince e si porta sul 3-2 - Luna Rossa perde contro Ineos Britannia nella quinta regata della Louis Vuitton Cup, la finale sfidanti di America's Cup. Scrive gazzetta.it