America' s Cup a Napoli la cerimonia di presentazione | Inizierà il 10 luglio 2027

A Napoli è stata presentata ufficialmente la 38ª edizione della Louis Vuitton America's Cup, che si terrà a partire dal 10 luglio 2027. La cerimonia di lancio si è svolta oggi, 21 gennaio, nel suggestivo teatro di Corte, segnando l'inizio di un evento internazionale che attirerà appassionati e sportivi da tutto il mondo.

Tutto pronto a Napoli per accogliere la 38esima edizione della Louis Vuitton America's Cup. Oggi, 21 gennaio, nell'elegante location del teatro di Corte, si è svolta la cerimonia di presentazione dei cinque team che saranno in gara. Per la prima gara bisognerà attendere il 10 luglio 2027. Oltre al team dell'America's Cup, presenti in sala il ministro dello sport Andrea Abodi, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: «Andiamo avanti con il nostro cronoprogramma in maniera spedita, i tempi si stanno rispettando» afferma il primo cittadino. Mercoledì 21 gennaio a Palazzo Reale si svolgerà la cerimonia di presentazione dell'America's Cup Partnership e dei team partecipanti alla Louis Vuitton 38ª edizione. LA LOUIS VUITTON 38ª AMERICA'S CUP AVVIA LA ROAD TO NAPLES CON L'ANNUNCIO DELLA REGIONE SARDEGNA E DELLA CITTÀ DI CAGLIARI COME SEDE DELLA PRIMA REGATA PRELIMINARE, IN PROGRAMMA A MAGGIO 2026. La Sardegna apre ufficialmente la Louis Vuitton 38ª America's Cup ospitando la prima regata preliminare nel Golfo degli Angeli, antistante Cagliari, dal 21 al 24 maggio 2026. Luna Rossa gioca d'anticipo nella corsa al Rione Terra. Con una visita a sorpresa ieri mattina l'amministratore delegato Max Sirena è giunto a Pozzuoli.

