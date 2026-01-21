Temporali e mareggiate per il ciclone Harry è allerta rossa in Calabria Sardegna e Sicilia

L’arrivo del ciclone Harry ha portato condizioni meteorologiche avverse nelle regioni di Calabria, Sicilia e Sardegna. Sono state dichiarate allerte rosse a causa di temporali intensi, venti forti con raffiche superiori ai 120 kmh e mareggiate. La situazione richiede attenzione e precauzione per garantire la sicurezza delle persone e delle attività nelle zone interessate.

Temporali, venti con raffiche oltre i 120 kmh e mareggiate. Il ciclone «Harry» non dà tregua a Calabria, Sicilia e Sardegna. E l’allarme non è ancora finito. Dovrebbe avere almeno altre «24-48 ore di vita», spiega all’ Ansa il meteorologo Tommaso Torrigiani, previsore della sala meteo del Consorzio Lamma-Cnr. Anche per oggi, mercoledì 21 gennaio, la protezione civile ha emesso un’allerta rossa per le tre regioni. Prolungate, dunque, anche chiusure di scuole, parchi, giardini così come i divieti di frequentare i lungomare delle zone esposte già adottati dai sindaci di città e paesi interessati dall’allerta.🔗 Leggi su Open.online

Maltempo, allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna per il ciclone Harry: nubifragi, venti di burrasca e mareggiateLunedì 19 gennaio, il ciclone Harry ha portato allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna, a causa di maltempo intenso.

Il ciclone Harry travolge la Sicilia. Allerta rossa in Sardegna e CalabriaUn nuovo episodio di maltempo interessa l’Italia meridionale, con il ciclone Harry che colpisce la Sicilia e provoca allerte in Sardegna e Calabria.

Deadly Chaos in Italy and Malta! Cyclone Harry's storm surge destroys buildings, roads, and vehicles

Nuova allerta per il maltempo nel sud Italia, crolli e mareggiate per il ciclone HarryIl ciclone Harry flagella il Sud Italia: allerta, evacuazioni, danni gravi e nuovi fondi governativi per fronteggiare emergenza. blitzquotidiano.it

Meteo Italia – violenta fase di maltempo per alcune regioni con temporali, nubifragi e mareggiateMeteo - Italia nel mirino di una circolazione depressionaria che porterà intenso maltempo nei prossimi giorni con temporali e anche nubifragi ... centrometeoitaliano.it

Maltempo, allerta rossa anche domani in Sardegna, Sicilia e Calabria. L'avviso della Protezione civile, temporali e mareggiate #ANSA facebook

Ondata di maltempo con vento e mareggiate sulla Calabria e le Isole maggiori. Si prevedono piogge e temporali intensi e stazionari e forti raffiche di vento dai quadranti orientali. #ANSA x.com