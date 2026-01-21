Temporali e mareggiate per il ciclone Harry è allerta rossa in Calabria Sardegna e Sicilia

Da open.online 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’arrivo del ciclone Harry ha portato condizioni meteorologiche avverse nelle regioni di Calabria, Sicilia e Sardegna. Sono state dichiarate allerte rosse a causa di temporali intensi, venti forti con raffiche superiori ai 120 kmh e mareggiate. La situazione richiede attenzione e precauzione per garantire la sicurezza delle persone e delle attività nelle zone interessate.

Temporali, venti con raffiche oltre i 120 kmh e mareggiate. Il ciclone «Harry» non dà tregua a Calabria, Sicilia e Sardegna. E l’allarme non è ancora finito. Dovrebbe avere almeno altre «24-48 ore di vita», spiega all’ Ansa  il meteorologo Tommaso Torrigiani, previsore della sala meteo del Consorzio Lamma-Cnr. Anche per oggi, mercoledì 21 gennaio, la protezione civile ha emesso un’allerta rossa per le tre regioni. Prolungate, dunque, anche chiusure di scuole, parchi, giardini così come i divieti di frequentare i lungomare delle zone esposte già adottati dai sindaci di città e paesi interessati dall’allerta.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Maltempo, allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna per il ciclone Harry: nubifragi, venti di burrasca e mareggiateLunedì 19 gennaio, il ciclone Harry ha portato allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna, a causa di maltempo intenso.

Il ciclone Harry travolge la Sicilia. Allerta rossa in Sardegna e CalabriaUn nuovo episodio di maltempo interessa l’Italia meridionale, con il ciclone Harry che colpisce la Sicilia e provoca allerte in Sardegna e Calabria.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Deadly Chaos in Italy and Malta! Cyclone Harry's storm surge destroys buildings, roads, and vehicles

Video Deadly Chaos in Italy and Malta! Cyclone Harry's storm surge destroys buildings, roads, and vehicles

Argomenti discussi: Maltempo in Sardegna: allerta per temporali, vento e mareggiate; Maltempo, temporali e mareggiate - I VIDEO da Sicilia e Sardegna; Notizie - Allerta meteo livello Giallo per rischio idrogeologico idraulico e temporali, comunicato da ARPACAL; Burrasca, temporali e mareggiate: preallerta meteo per lunedì 19 e martedì 20 gennaio.

temporali e mareggiate perNuova allerta per il maltempo nel sud Italia, crolli e mareggiate per il ciclone HarryIl ciclone Harry flagella il Sud Italia: allerta, evacuazioni, danni gravi e nuovi fondi governativi per fronteggiare emergenza. blitzquotidiano.it

temporali e mareggiate perMeteo Italia – violenta fase di maltempo per alcune regioni con temporali, nubifragi e mareggiateMeteo - Italia nel mirino di una circolazione depressionaria che porterà intenso maltempo nei prossimi giorni con temporali e anche nubifragi ... centrometeoitaliano.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.