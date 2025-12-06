Nel panorama digitale in continua evoluzione, l’intelligenza artificiale continua a influenzare profondamente i contenuti online. Recentemente, una pagina Facebook interamente gestita da IA ha generato un acceso dibattito tra gli utenti a causa di post confusi e manipolati, scatenando una vera e propria “tempesta” tra i follower. Scott Collette, noto creatore del popolare account Instagram Forgotten Los Angeles, ha rivelato di aver individuato una pagina Facebook automatizzata che da settimane copiava i suoi post per poi modificarli con didascalie incoerenti e fuorvianti. Per contrastare questo fenomeno, Collette ha adottato una strategia ingegnosa: ha inserito nei suoi contenuti quelle che ha definito “pillole avvelenate”, ovvero testi volutamente ingannevoli o falsi che costringevano l’intelligenza artificiale a rilanciare informazioni errate, provocando reazioni di sdegno e confusione tra gli utenti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

