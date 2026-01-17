Allagamenti sul lungomare di Fossacesia Impegno Comune | Nessuna soluzione per un problema noto e prevedibile

Sul lungomare di Fossacesia si sono verificati nuovamente allagamenti, evidenziando una situazione nota e prevedibile da anni. Il Comune riconosce il problema, ma senza aver trovato ancora soluzioni definitive. La ripetizione di questi eventi solleva preoccupazioni riguardo alla gestione e alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente, sottolineando la necessità di interventi strutturali efficaci e duraturi.

"L'ennesima emergenza allagamenti sul lungomare non è più un evento eccezionale, ma la conferma di un fallimento amministrativo strutturale che da oltre dieci anni mette a rischio la salute pubblica e l'ambiente". Così il gruppo consiliare Impegno Comune dopo le dichiarazioni del sindaco Enrico Di Giuseppantonio a seguito dei disagi per il lungomare allagato dovuto al maltempo dei giorni scorsi. "I continui sversamenti dai tombini e dalla griglia di Fosso Palazzo durante le piogge intense hanno trasformato una criticità nota in una vera e propria emergenza sanitaria, tollerata e ignorata nel tempo – continua l'opposizione - Il primo cittadino, in carica da quasi ventidue anni, continua a riproporre lo stesso copione: annunci di monitoraggi, riunioni e tavoli tecnici con Sasi, Provincia, Regione e uffici comunali, parole già ascoltate, dichiarazioni già sentite, promesse mai mantenute, una narrazione ripetuta fino alla nausea, priva di qualsiasi risultato concreto.

