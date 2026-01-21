Nel secondo turno degli Australian Open, il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 3, ha superato il francese Alexandre Muller in quattro set, qualificandosi per i sedicesimi contro Cameron Norrie. Durante la partita, Zverev ha ammesso di essersi un po’ spaventato quando ha richiesto l’intervento del medico, un episodio che ha attirato l’attenzione sulla sua condizione fisica.

Nel match di secondo turno degli Australian Open il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 3, regola in quattro set il francese Alexandre Muller dopo oltre tre ore di gioco e si qualifica per i sedicesimi contro il britannico Cameron Norrie. Nelle dichiarazioni post-partita il finalista della scorsa edizione si è soffermato sulla sua prestazione e ha raccontato i retroscena del momento in cui ha dovuto ricorrere all'intervento del medico durante il quarto parziale. L'indiscutibile merito riconosciuto a Muller per la sua prestazione: " Devo dare molto credito ad Alexandre perché ha giocato davvero bene.

© Oasport.it - Alexander Zverev: “Mi sono un po’spaventato quando ho chiesto l’intervento del medico”

