Alexander Zverev | Mi sono un po’spaventato quando ho chiesto l’intervento del medico

Da oasport.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel secondo turno degli Australian Open, il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 3, ha superato il francese Alexandre Muller in quattro set, qualificandosi per i sedicesimi contro Cameron Norrie. Durante la partita, Zverev ha ammesso di essersi un po’ spaventato quando ha richiesto l’intervento del medico, un episodio che ha attirato l’attenzione sulla sua condizione fisica.

Nel match di secondo turno degli Australian Open il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 3, regola in quattro set il francese Alexandre Muller dopo oltre tre ore di gioco e si qualifica per i sedicesimi contro il britannico Cameron Norrie. Nelle dichiarazioni post-partita il finalista della scorsa edizione si è soffermato sulla sua prestazione e ha raccontato i retroscena del momento in cui ha dovuto ricorrere all’intervento del medico durante il quarto parziale. L’indiscutibile merito riconosciuto a Muller per la sua prestazione: “ Devo dare molto credito ad Alexandre perché ha giocato davvero bene. 🔗 Leggi su Oasport.it

alexander zverev mi sono un po8217spaventato quando ho chiesto l8217intervento del medico

© Oasport.it - Alexander Zverev: “Mi sono un po’spaventato quando ho chiesto l’intervento del medico”

Leggi anche: Alexander Zverev: “Ho meritato la vittoria, sto meglio fisicamente”

Alexander Zverev sfida Sinner e Alcaraz: “Non mi sento così lontano da loro”Alexander Zverev si confronta con i giovani talenti Sinner e Alcaraz, affermando di non sentirsi così distante da loro.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Aus Open: Alcaraz sul velluto, bene Zverev; Zverev e la frase di sconforto sul tennis: Ragazzi, siamo onesti dai. Non c'è modo di...; Zverev fissa l'obiettivo per il 2025. VIDEO; Zverev esplode prima degli Australian Open: Non è divertente, tirate fuori sempre queste stron...e.

alexander zverev mi sonoAlexander Zverev: Mi sono un po’spaventato quando ho chiesto l’intervento del medicoNel match di secondo turno degli Australian Open il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 3, regola in quattro set il francese Alexandre Muller ... oasport.it

alexander zverev mi sonoMi sono un po' spaventato - Alexander Zverev racconta cosa è successo con MullerAlexander Zverev si è qualificato per il terzo turno dell'Australian Open. Ha superato il francese Alexandre Muller in quattro set. Il tennista tedesco è stato anche protagonista di un episodio partic ... tennisworlditalia.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.