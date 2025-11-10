Alexander Zverev | Ho meritato la vittoria sto meglio fisicamente

Si è conclusa con la vittoria di Alexander Zverev la prima giornata delle ATP Finals 2025. All’Inalpi Arena di Torino, il tedesco è riuscito a battere l’americano Ben Shelton con il punteggio di 6-3 7-6, conquistando il primo successo nel girone in cui è presente anche Jannik Sinner. Prestazione solida del numero 3 del mondo, capace di rimontare anche lo svantaggio nel tie-break. Dopo il primo parziale vinto dal teutonico, il match si è rivelato più equilibrato e lo statunitense è riuscito a portare il secondo set al tie-break. L’americano si è guadagnato addirittura tre palle per il set ma Zverev è riuscito a rimontare aggiudicandosi la partita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alexander Zverev: “Ho meritato la vittoria, sto meglio fisicamente”

Leggi anche questi approfondimenti

NITTO ATP FINALS ZVEREV PARTE BENE NEL GRUPPO BORG! Esordio positivo per Alexander #Zverev alle #NittoAtpFinals nel gruppo Borg. Il tedesco batte Ben #Shelton in due parziali. Rammarico per il tennista americano che perde un tie-bre - facebook.com Vai su Facebook

#AlexanderZverev batte #BenShelton nella partita d'esordio alle Atp Finals di Torino. Il tedesco, numero 3 del ranking mondiale, ha sconfitto lo statunitense 6-3, 7-6 (6). RTL102.5 è la radio ufficiale delle Atp Finals di Torino. ANSA/ ALESSANDRO DI MAR - X Vai su X

Zverev chiarisce: “Contro Sinner avevo la caviglia gonfia, ma ora finalmente sto bene” - Il tennista tedesco Alexander Zverev ha parlato dopo la vittoria all’esordio nel girone delle Atp Finals di Torino. Da tennisitaliano.it

Zverev: "Ho visto il chirurgo dopo Parigi. Per fortuna ho due giorni di riposo" - Il tedesco aggiorna in conferenza stampa sulle sue condizioni fisiche e rivela (probabilmente) il programma di martedì e mercoledì alle Atp Finals ... Riporta tennisworlditalia.com

Alexander Zverev: “Speravo di capitare nel gruppo con Alcaraz a Torino, Sinner è il più forte indoor” - Alexander Zverev farà il proprio esordio domani nelle ATP Final 2025 di Torino, affrontando l'americano Ben Shelton. Segnala oasport.it