alessandro lazzaroni nuovo amministratore delegato di sebeto

Sebeto ha comunicato la nomina di Alessandro Lazzaroni a nuovo amministratore delegato. L'azienda, proprietaria del marchio Rossopomodoro, si prepara a un nuovo capitolo strategico con questa modifica ai vertici. La decisione mira a sostenere lo sviluppo e l’innovazione del gruppo, mantenendo l’attenzione alla qualità e alla tradizione del brand nel mercato della ristorazione.

Sebeto, società proprietaria del marchio Rossopomodoro, ha annunciato importanti cambiamenti ai vertici aziendali. Alessandro Lazzaroni è stato nominato amministratore delegato, mentre Nicola Saraceno – ceo dal 2022 di Rossopomodoro – ha assunto il ruolo di presidente esecutivo. Il riassetto arriva a pochi mesi dall’ingresso del Gruppo Spoon. Lazzaroni porta con sé un solido background nel food retail: a partire dal 2015 è stato infatti amministratore delegato delle divisioni italiane di Domino’s Pizza e Burger King e poi di Crazy Pizza, incarico che aveva assunto a giugno del 2022. Nicola Saraceno (LinkedIn). 🔗 Leggi su Lettera43.it

