Alberto Braggio nuovo amministratore delegato di La7

Alberto Braggio ha assunto l'incarico di amministratore delegato di La7 dall'1 dicembre 2025. L'ha annunciato Cairo, di cui fa parte dal 2001. Laureato in Economia aziendale in Bocconi, negli ultimi anni ha seguito le attività operative del Gruppo con il ruolo di direttore generale, che dall'1 gennaio 2026 passerà a Edoardo Zecca. Fa parte dei consigli di amministrazione di Cairo Editore, CairoRcs Media, M-Dis, Ads e del consiglio generale della Fieg.

