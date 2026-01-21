Alcuni cibi considerati salutari per il cuore, come quelli ricchi di fibre e grassi buoni, possono contribuire ad abbassare il colesterolo. Tuttavia, è importante considerare anche il loro impatto sulla glicemia, poiché alcuni alimenti, pur benefici per la salute cardiovascolare, possono aumentare i livelli di zucchero nel sangue. Una scelta equilibrata e consapevole aiuta a mantenere un buon stato di salute generale.

Molti alimenti considerati benefici per il cuore vengono spesso consigliati per ridurre i livelli di colesterolo. Tuttavia, recenti ricerche suggeriscono che lo stesso cibo può avere effetti negativi su altri aspetti della salute metabolica, in particolare sulla glicemia e sull’infiammazione. Alcuni alimenti che abbassano il colesterolo, come determinati cereali integrali, succhi di frutta o prodotti arricchiti di steroli vegetali, possono al contempo aumentare la risposta glicemica dell’organismo. In altre parole, migliorano un biomarcatore importante per il cuore, ma peggiorano altri fattori legati al metabolismo, come l’insulina e l’infiammazione. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Alcuni cibi “salutari per il cuore” abbassano il colesterolo ma aumentano lo stress glicemico

Colesterolo e salute del cuore, i cinque cibi promossi: lo studioUno studio recente evidenzia cinque alimenti che possono contribuire a mantenere sotto controllo il colesterolo e a promuovere la salute del cuore.

Leggi anche: Diminuisce lo stress, contrasta l'ansia, migliora il colesterolo: ecco perché baciarsi fa bene

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Cibo, dal consumo di bambù benefici per glicemia e intestino: è il nuovo superfood?; La nuova piramide alimentare USA: facciamo chiarezza; Dieta per il cervello: perché carne lavorata e bibite dolci peggiorano le funzioni cognitive; Alimentazione, la dieta giusta per chi lavora a turni.

Tre cibi da evitare nella Dieta: guida per scelte consapevoliScopri tre cibi da evitare nella dieta per mantenere il benessere e prevenire problemi di salute. Leggi di più. microbiologiaitalia.it

«Questi cibi sembrano salutari, ma non lo sono: limitatene il consumo per evitare problemi»Siamo tutti consapevoli delle gravi conseguenze per la salute legate ai cibi ultra processati, ma la vera sfida è riconoscere dove si celano le sostanze nocive. Alcuni alimenti vengono presentati ... ilmattino.it

Puoi mangiare tutto. Ma alcuni alimenti ti aiutano di più. Non esistono cibi vietati. Non esistono cibi magici. Esistono scelte più intelligenti per il tuo obiettivo. Se vuoi perdere peso, alcuni alimenti ti saziano di più, ti nutrono meglio e ti aiutano a restare in def facebook