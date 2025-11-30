Diminuisce lo stress contrasta l' ansia migliora il colesterolo | ecco perché baciarsi fa bene

Chi l'avrebbe mai detto che un semplice e veloce bacio possa racchiudere così tanti benefici, sia per la salute del corpo che per il benessere mentale. Questo simbolo del legame d'affetto e amore con familiari e amici, ma anche con il partner, è una preziosa risorsa per preservare la salute personale. Il bacio vanta anche una giornata dedicata, che si celebra il 6 luglio ed è nota come World Kissing Day, ma c'è chi lo festeggia anche il 13 aprile ricordando il record del bacio più lungo. Non è solo un gesto d'affetto ma vanta un potere importante, scopriamolo insieme. Bacio, di cosa si tratta. È un gesto d'affetto e d'amore inequivocabile, parte integrante del linguaggio non verbale, che può simboleggiare un legame forte di amore, amicizia, familiare, di passione o anche semplicemente rispetto o un saluto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Diminuisce lo stress, contrasta l'ansia, migliora il colesterolo: ecco perché baciarsi fa bene

