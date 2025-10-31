Alberi pericolanti e auto bloccate | superlavoro dei vigili del fuoco per il maltempo a Grosseto
GROSSETO – Il maltempo di ieri (30 ottobre) ha interessato anche la Maremma. A causa delle forti precipitazioni che hanno interessato il territorio nelle ultime ore, i vigili del fuoco sono stati impegnate in numerosi interventi legati a infiltrazioni d’acqua, allagamenti e situazioni di criticità viaria. In via Emilia a Grosseto un’auto con tre persone a bordo è rimasta bloccata a seguito del guasto del motore causato dall’acqua alta. Il personale dei Vigili del Fuoco è intervenuto per mettere in sicurezza i passeggeri e il mezzo, senza conseguenze per le persone. Le squadre hanno continuato a operare sul territorio comunale per prosciugamenti e verifiche di sicurezza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
