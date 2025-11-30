una mangiagalli in brianza sos violenza sessuale apre lo sportello per donne

Una Mangiagalli in Brianza, a Vimercate apre “Sos Violenza sessuale“, lo spazio di accoglienza e cura per donne vittime di stupro "tendiamo la mano e soccorriamo", in campo un’équipe multidisciplinare con medici, infermieri, ostetriche, ginecologhe, operatrici socio-sanitarie, psicologhe, medici-legali, microbiologi, tossicologi, infettivologi con il supporto dei consultori e della Rete Artemide. Un gran lavoro, presentato dal direttore generale Carlo Alberto Tersalvi con emozione, "qui le donne trovano aiuto", ha sottolineato durante l’intervento, il servizio c’è dal 3 novembre e raccoglie i casi in arrivo dai pronto soccorsi di tutta l’azienda, quindi anche da Carate e Desio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

