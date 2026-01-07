Apre lo sportello Sos Sanità Esami e visite mediche | Siamo qui per aiutarvi

"Agende chiuse" e tempi d’attesa interminabili per visite, esami e prestazioni mediche: debutta lo sportello "Sos Sanità", Comune e Acli a braccetto "per aiutare i cittadini. E per supportarli in quello che è un loro diritto: essere assistiti, e nei giusti tempi". L’attivazione dello sportello, che sarà disponibile con o senza appuntamento sia a Pozzuolo Martesana, nell’edificio comunale, che nella frazione di Trecella, nella storica sede delle Acli trecellesi, era già stata annunciata in dicembre, nel corso di un’assemblea pubblica cui avevano preso parte l’amministrazione comunale, con il sindaco Angelo Caterina e l’assessore alle Politiche sociali Stefania Pedroni, i volontari delle Acli, il professionista ed esperto Maurizio Ghezzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

