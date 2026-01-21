La recente esclusione di Romei dalla squadra italiana di curling in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha suscitato discussioni all’interno del movimento sportivo. Secondo alcune fonti, al suo posto sarebbe stata scelta la figlia del direttore tecnico, generando dubbi sulle modalità di selezione e trasparenza. La vicenda mette in evidenza le tensioni e le criticità che accompagnano la preparazione olimpica italiana in questa disciplina.

(Adnkronos) – Polemiche nella nazionale italiana di curling, prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La veterana azzurra Angela Romei è stata esclusa dalle convocazioni dell’Italia per i Giochi Invernali e al suo posto ci sarà Rebecca Mariani, la 19enne figlia del direttore tecnico della Nazionale Marco Mariani: “Me lo ha comunicato pochi giorni fa il dt Mariani con una telefonata avvenuta subito dopo l’ultimo raduno – ha raccontato l’azzurra in un’intervista al quotidiano La Stampa. Romei ha aggiunto: “Avremmo potuto parlarne a quattr’occhi, mi sarei aspettata almeno una discussione fondata su dati e risultati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Curling, Romei esclusa da Milano Cortina: “Al mio posto la figlia del direttore tecnico”

“Mi ha chiamato il direttore tecnico, si è limitato a dirmi che al mio posto sarebbe stata convocata sua figlia “: la rabbia di Angela Romei, esclusa da Milano-CortinaAngela Romei esprime profonda delusione per l'esclusione da Milano-Cortina, condividendo la sua amarezza per le modalità e i tempi della comunicazione.

“Mi ha chiamato il direttore tecnico, si è limitato a dirmi che al mio posto sarebbe stata convocata sua figlia”: la rabbia di Angela Romei, fuori da Milano-CortinaAngela Romei esprime il suo disappunto dopo essere stata esclusa dalla convocazione per Milano-Cortina, sostituita dalla figlia del direttore tecnico.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Choc nel curling: Romei fuori dalla Nazionale. Al suo posto la figlia del direttore tecnico; Spirit of Curling: si gioca per vincere, ma mai per umiliare. Il caso della pinerolese Romei. Esclusa dalle Olimpiadi senza un perché sportivo.; Scoppia il caso nella nazionale femminile di curling: Angela Romei esclusa prima dei Giochi, al suo posto la figlia del DT; Io, non convocata alle Olimpiadi Milano-Cortina. Al mio posto la figlia del direttore tecnico.

Curling, Angela Romei esclusa dalle convocazioni olimpiche: il direttore tecnico Mariani al suo posto designa la figlia RebeccaCORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Angela Romei esclusa dalla squadra nazionale femminile di curling, per decisione del direttore tecnico Marco Mariani, che al suo posto designa la figlia ... ilgazzettino.it

Angela Romei esclusa dalla Nazionale alle Olimpiadi: Sono distrutta, al mio posto la figlia del Direttore Tecnico. Il DT Mariani però fa chiarezzaOLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 - Angela Romei esclusa dalla Nazionale: Sono distrutta, al mio posto la figlia del Direttore Tecnico. Il DT Mariani però replica ... eurosport.it

Curling, a pochi giorni dalle Olimpiadi scoppia il caso Mariani: il direttore tecnico chiama la figlia. Fuori Romei x.com

Curling, Angela Romei esclusa dalle convocazioni olimpiche: il direttore tecnico Mariani al suo posto designa la figlia Rebecca - facebook.com facebook