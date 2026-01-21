Angela Romei chi è l’atleta di curling esclusa da Cortina 2026 | Scelta la figlia del Ct

Il caso di Angela Romei, atleta di curling esclusa da Cortina 2026, ha suscitato attenzione. In un’intervista, Romei ha affermato che al suo posto sarebbe stata preferita Rebecca Mariani, figlia del direttore tecnico della Nazionale. La questione solleva dubbi sulle modalità di selezione e il rispetto delle procedure sportive. Questa vicenda evidenzia le dinamiche interne al mondo del curling italiano e le possibili implicazioni sulla meritocrazia.

Nata il 20 febbraio 1997 a Monopoli, in Puglia, Angela Romei è cresciuta sportivamente a Pinerolo, città con una tradizione importante nel curling e sede di uno dei principali centri dello sport in Italia. La sua carriera internazionale è iniziata quando era molto giovane.

Curling, Romei esclusa da Milano Cortina: “Al mio posto la figlia del direttore tecnico”La recente esclusione di Romei dalla squadra italiana di curling in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha suscitato discussioni all’interno del movimento sportivo.

Angela Romei esclusa dall’Italia di curling alle Olimpiadi: “Il Dt ha chiamato la figlia 19enne”In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina, si apre un dibattito sulla selezione della squadra di curling italiana.

