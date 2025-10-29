Ruba merce per più di 1.600 euro al supermercato poi aggredisce il vigilante Arrestata

Firenze, 29 ottobre 2025 – È stata arrestata ieri una donna di 42 anni, sorpresa a tentare un furto all’interno di un supermercato di via di Novoli. La polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione dell’addetto alla sorveglianza, che aveva appena bloccato la donna mentre cercava di oltrepassare le casse senza pagare. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della squadra volante, la 42enne era stata notata dal dipendente attraverso le telecamere di videosorveglianza mentre prelevava numerosi articoli dagli scaffali e li riponeva in un carrello. Poco dopo avrebbe lasciato il carrello nei pressi delle casse automatiche, estraendo dalla tasca un foglietto simile a uno scontrino e avvicinandosi alla corsia delle bevande. 🔗 Leggi su Lanazione.it

