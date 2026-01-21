Al porto di Civitavecchia un’area di addestramento per le unità cinofile

Al porto di Civitavecchia è stata istituita un’area dedicata all’addestramento delle unità cinofile. Questa iniziativa, nata dalla collaborazione tra la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, mira a rafforzare le attività di controllo e sicurezza nel porto. L’ampliamento del canile consente un migliore addestramento e impiego delle unità cinofile, contribuendo alla tutela delle risorse e alla sicurezza portuale.

Civitavecchia, 21 gennaio 2026 – Nell'ambito della costante e proficua collaborazione istituzionale tra le Amministrazioni operanti nel porto di Civitavecchia, giovedì 15 gennaio la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera ha formalmente consegnato un'area demaniale marittima destinata all'ampliamento del canile in uso alle unità cinofile del Gruppo della Guardia di Finanza di Civitavecchia, al termine degli interventi realizzati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale. Le opere di riqualificazione hanno consentito la valorizzazione di u na porzione di terreno adiacente al canile ubicato presso il Varco Nord del porto, infrastruttura inaugurata nel 2019 e già ampliata nel 2023, confermando un percorso di progressivo potenziamento a supporto delle capacità operative della Guardia di Finanza.

