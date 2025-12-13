Giro di vite contro lo spaccio a Grosseto | finanzieri in campo con le unità cinofile
Le forze dell’ordine di Grosseto intensificano i controlli contro lo spaccio di droga, impiegando unità cinofile per garantire maggiore efficacia nelle operazioni. L’intervento mira a prevenire attività illecite e a rafforzare la sicurezza nella zona, rafforzando la presenza delle forze di polizia sul territorio.
GROSSETO – I finanzieri del comando provinciale di Grosseto, con l’ausilio di due unita? cinofile della compagnia di Piombino hanno effettuato una serie di controlli preventivi per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e i fenomeni di microcriminalita?, con l’obiettivo di contribuire al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Durante le operazioni, che hanno interessato alcune aree “sensibili” della citta? di Grosseto (ovvero i luoghi di maggiore aggregazione), sono stati controllati diversi veicoli e identificate numerose persone, individuando tre soggetti trovati in possesso di stupefacenti e un minorenne che deteneva un coltello a serramanico. Corrieretoscano.it
