Federica Torzullo l’ultima scoperta sul marito Claudio Carlomagno | Come viveva a Anguillara

Federica Torzullo, scomparsa lo scorso 8 gennaio e ritrovata ad Anguillara Sabazia, è al centro di un’indagine che si approfondisce con nuove testimonianze sul marito Claudio Carlomagno. Oggi si chiariscono dettagli sulla vita di Federica nella località sul lago di Bracciano, contribuendo a fare luce sulla vicenda. L’inchiesta prosegue con l’obiettivo di ricostruire gli ultimi giorni e le circostanze della sua scomparsa.

La giornata di oggi segna un nuovo passaggio decisivo nell’inchiesta sulla morte di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa lo scorso 8 gennaio e ritrovata senza vita domenica scorsa ad Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano. Nel pomeriggio è infatti prevista l’autopsia sul corpo della donna, un accertamento che dovrà chiarire in modo definitivo cause e modalità del decesso. Parallelamente, l’attenzione degli inquirenti resta concentrata sulle prossime tappe giudiziarie, con l’udienza di convalida del fermo del marito, Claudio Agostino Carlomagno, che si terrà nei prossimi giorni. A lui la Procura contesta i reati di omicidio aggravato e occultamento di cadavere.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

