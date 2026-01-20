Federica Torzullo l’ultima scoperta sul marito Claudio Carlomagno | Come viveva a Anguillara

Federica Torzullo, scomparsa lo scorso 8 gennaio e ritrovata ad Anguillara Sabazia, è al centro di un’indagine che si approfondisce con nuove testimonianze sul marito Claudio Carlomagno. Oggi si chiariscono dettagli sulla vita di Federica nella località sul lago di Bracciano, contribuendo a fare luce sulla vicenda. L’inchiesta prosegue con l’obiettivo di ricostruire gli ultimi giorni e le circostanze della sua scomparsa.

La giornata di oggi segna un nuovo passaggio decisivo nell’inchiesta sulla morte di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa lo scorso 8 gennaio e ritrovata senza vita domenica scorsa ad Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano. Nel pomeriggio è infatti prevista l’autopsia sul corpo della donna, un accertamento che dovrà chiarire in modo definitivo cause e modalità del decesso. Parallelamente, l’attenzione degli inquirenti resta concentrata sulle prossime tappe giudiziarie, con l’udienza di convalida del fermo del marito, Claudio Agostino Carlomagno, che si terrà nei prossimi giorni. A lui la Procura contesta i reati di omicidio aggravato e occultamento di cadavere.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Scomparsa Federica Torzullo, trovato un cadavere sepolto nell'azienda del marito Claudio Carlomagno ad Anguillara SabaziaScomparsa Federica Torzullo, 41 anni, avvenuta l’8 gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia, si è conclusa con il ritrovamento di un cadavere sepolto nell’azienda del marito, Claudio Carlomagno.

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, il marito Claudio Carlomagno indagato per omicidio: ricerche nel lago di BraccianoFederica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara Sabazia, vicino a Roma.

Federica Torzullo, come è stata uccisa: l'ultima cena, la spinta contro il muro e gli strani messaggi dallo smartphone - Una lunga scia di sangue dal soggiorno dei coniugi Carlomagno arriva fino a una cava del comune di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. E un’evidente macchia su una parete di ... ilmattino.it

L'omicidio di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia: nelle prossime ore l'autopsia. Il marito Claudio Carlomagno, arrestato, non risponde al Pm. "Un delitto feroce", per gli inquirenti che non escludono complicità e premeditazione. L'inviata #GR1 @ElenaBai x.com

"Ad Anguillara in questi giorni c'è un clima surreale. Quello di Federica Torzullo è il secondo femminicidio in quattordici anni. Prima di lei ad essere uccisa per mano di un uomo è stata Federica Mangiapelo" A parlare intervistato da Fanpage.it è il consigliere d - facebook.com facebook